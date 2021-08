Russie: les autorités ont sapé le droit à manifester, estime Amnesty International

En Russie, les autorités ont sapé le droit à la liberté de réunion pacifique en utilisant des lois de plus en plus restrictives, afin de réduire au silence toute dissidence politique. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONG Amnesty International publié ce jeudi 12 août 2021.

Le rapport montre que depuis quinze ans, la répression des manifestations ne fait que s'intensifier. Chercheur pour Amnesty International en Russie, Oleg Kozlovsky a travaillé pendant trois ans sur ce document.

« Cette année, on a vu que le gouvernement a réagi de manière très agressive envers les manifestants, qui étaient pour la plupart pacifiques. En quelques mois, plus de 11 000 personnes ont été arrêtées en marge des manifestations. Généralement en Russie, chaque étape pour organiser un rassemblement dans un lieu public est un véritable champ de mines », constate-t-il, joint au téléphone par Sophia Khatsenkova, de RFI.

Les autorités font tout pour entraver ces événements « dès le départ », note le chercheur, « en amont lorsqu'il faut prévenir les autorités, jusqu'à des semaines ou des mois après la fin ces rassemblements ».

Ces dernières années, des organisateurs et manifestants ont été recherchés par les autorités plusieurs mois après un rassemblement qu'ils avaient organisé ou auquel ils avaient participé. « Et ils ont été obligés de régler des amendes absurdes, pointe Oleg Kozlovsky. Par exemple, on leur a demandé de payer l'essence pour toutes les voitures de police qui avaient été déployées sur place, ce qui est absolument illégal. Donc vous imaginez! En plus du fait que vos droits ne sont pas respectés, vous en tant que participant à un rassemblement, vous êtes chassé, violenté, vous êtes arrêté et en plus vous devez payer pour des services de l'État ! »

Réformer la législation

Amnesty International appelle les autorités russes à « réformer la législation et les pratiques nationales pour les mettre en conformité avec la Constitution du pays et avec ses obligations internationales en matière de droits humains ».

« Le plus important à mon sens serait de donner la possibilité aux organisateurs de rassemblements de pouvoir se réunir spontanément, sans autorisation préalable des autorités. Aujourd'hui, si quelqu'un est arrêté ou si un jugement est contesté par exemple, personne ne peut descendre dans la rue spontanément pour protester, en vertu des lois actuelles », assure Oleg Kozlovsky.

Il appelle à supprimer « l'article de Dadine ». « C'est une des mesures les plus répressives, qui sanctionne d'une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement toute personne qui participerait plusieurs fois à des rassemblements pacifiques. C'est une épée de Damoclès pour beaucoup de militants », décrypte-t-il.

Oleg Kozlovsky garde néanmoins l'espoir que les autorités russes écouteront les recommandations d'Amnesty International. Par ailleurs, il « espère qu'après les élections législatives de septembre, les députés comprendront que la Russie doit arrêter de considérer les rassemblements comme quelque chose de néfaste qu'il faut combattre. La liberté de se réunir n'est pas dangereuse ».

