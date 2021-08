À la Une: incendies dans les Balkans, des milliers d’hectares de forêts calcinés

Publicité Lire la suite

Canicules, incendies… Confrontés à des vagues de chaleur inédites, les pays des Balkans sont la proie des flammes. En Macédoine du Nord, l’état d’urgence a été déclaré pour une durée d’un mois. La situation est aussi très critique dans les pays voisins, en Albanie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, où les flammes ont déjà dévoré des milliers d’hectares de forêts.

En Grèce, où le feu ne se calme pas, le Premier ministre conservateur fait l’objet de vives critiques. Pour tenter de désamorcer la colère, Kyriákos Mitsotákis a demandé pardon pour de « possibles erreurs ». Mais le désastre ne serait-il pas plutôt le résultat d’une décennie d’austérité ?

De l’autre côté de la Méditerranée, en Turquie, alors que les flammes continuent de ravager le massif du Taurus et les régions touristiques d’Antalya et de Muğla, la guerre des hashtags #HelpTurkey vs. #WeDontNeedHelp fait rage. Le président Recep Tayyip Erdoğan assure, quant à lui, que la Turquie reboisera les régions sinistrées.

Incendies aussi en Serbie. La décharge de Vinča, près de Belgrade, est en flammes depuis le 7 août, libérant un brouillard toxique formé de substances cancérigènes qui s’abattent sur la capitale serbe. Alors que les autorités tentent de minimiser l’incident, des organisations écologiques demandent que l’état d’urgence soit déclaré et menacent de porter plainte contre l’État.

Mode et diplomatie en Slovénie

En Slovénie, une nouvelle mode printemps-été voit le jour : les diplomates en poste dans les Balkans se mettent à porter des costumes traditionnels pour représenter leur pays. Les conservateurs applaudissent un acte patriotique, la gauche dénonce un réflexe passéiste.

Cinéma en Grèce

Du 21 au 28 août aura lieu le festival de Cinéma de Douarnenez « Peuples et luttes en Grèce ». L’occasion de faire le point, alors que les films grecs cartonnent dans les festivals internationaux mais peinent à trouver leur public. Le gouvernement veut attirer les tournages étrangers mais n’a pas de stratégie pour soutenir la filière nationale. Bref, un cinéma qui navigue entre productions étrangères à gros budget et système D. Entretien avec la réalisatrice et productrice Stella Theodoraki.

À Sarajevo, une Marche des fiertés en toute sérénité

En Bosnie-Herzégovine comme ailleurs dans les Balkans, les minorités sexuelles se font entendre. Sarajevo accueille sa seconde marche des fiertés samedi 14 août. Loin des polémiques de 2019, l’événement se prépare dans une relative sérénité. Et tous les participant.e.s sont bien convaincu.e.s que l’enjeu dépasse celui des seuls droits LGBTQI. Portraits.

« L’Orient idéal »

À l’été 1716, Lady Mary Wortley Montagu suit son époux à Constantinople. Elle veut entrer en contact avec les Ottomans, apprend le turc, fréquente hammams et harems. Et en tire au moins une conclusion : les femmes turques de son époque ont plus de libertés que les Anglaises. Portrait d’une exploratrice.

