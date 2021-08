Belgique: un mois après les inondations, Trooz entame sa lente reconstruction

Il y a tout juste un mois, la Belgique subissait des inondations d’une ampleur historique. Au moins 37 victimes ont perdu la vie. Des milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Aujourd’hui, on est encore loin d’un retour à la vie normale. Il faut trier des milliers de tonnes de gravats et détruire des centaines de maisons.

De notre envoyé spécial, Jérémy Audouard

Le long des cours d’eau, il reste énormément de travail : enlever des montagnes de débris, déplacer des voitures accidentées et réparer des routes. Du côté des habitants, comme Roger, on est traumatisé par la catastrophe.

« C’est pas facile tous les jours. C’est pas facile de dormir, c’est pas facile d’en parler parfois non plus. C’est compliqué, très compliqué », assure-t-il. Roger affirme aussi qu’il pense « tout le temps » à la catastrophe.

Par solidarité, des bénévoles affluent de tout le pays, et même de France. Yann Badra et quatre autres membres de l’association GIPS aident un menuisier à vider son atelier. « Là, on a monté une chaîne humaine. On sort à bras levés l’ensemble des planches pour les mettre en extérieur et pour que ça sèche », explique-t-il.

Mairie rayée de la carte

La mairie de la ville de Trooz a été totalement rayée de la carte. L’administration a donc été déplacée dans des containers, sur un parking. Fabien Beltran est le maire de la ville. « On a tout perdu : véhicules, serveurs, archives, bâtiments… Et donc, on est en train de tout reconstruite millimètre par millimètre », constate-t-il.

L’eau et le gaz restent coupés à certains endroits. Il est trop tôt pour rénover les maisons, les murs sont encore humides. Des centaines de logements vont devoir être détruits, car trop fragiles.

