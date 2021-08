Inondations en Turquie: le bilan s'alourdit, Erdogan sur place

Après les incendies qui ont ravagé la côté sud de la Turquie, la région de la mer Noire au Nord est dévastée par des inondations d'une ampleur inédite depuis des décennies dans le pays. Dans les villes de Kastamonu et Sinop, les flots ont débordé du lit des rivières et provoqué l’écroulement de bâtiments. Le bilan humain provisoire s'est aggravé à au moins de 38 morts. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur place ce vendredi 13 août pour promettre le soutien nécessaire aux sinistrés.

Selon un bilan provisoire de l'agence gouvernementale responsable des catastrophes naturelles (Afad), 32 personnes sont mortes dans la province de Kastamonu, située au bord de la mer Noire, et 6 dans celle, voisine, de Sinop. Un nombre indéterminé de personnes étaient par ailleurs portées disparues.

Signe de la gravité de la situation, le président Erdogan s'est rendu ce vendredi dans une des zones les plus durement touchées par les inondations, le district de Bozkurt, dans la province de Kastamonu, où, notamment, un immeuble d'habitation de huit étages s'est effondré.

« Votre peine est notre peine à tous. L'État se tient à vos côtés avec tous ses moyens », a déclaré Recep Tayyip Erdogan, avant d'assister aux funérailles de victimes.

« On a perdu la maison »

Güler Erdogdu et sa famille étaient venus passer des vacances dans leur nouvelle maison, située aux bords d’un petit cours d’eau, quand ils ont été surpris par la montée des eaux.

« L’eau de la rivière n’arrêtait pas de monter, et la colline d’en face s’est effondrée à cause du courant, raconte Güler Erdogdu, joint par notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre-Magnani. Et le lit de la rivière a dévié en direction de notre maison. L’eau a envahi le jardin et a tout balayé sur son passage : nos noyers, nos noisetiers… tout notre champ et les alentours… On a perdu la maison. »

Güler et les siens ont été contraints d’abandonner leur maison, et de se réfugier dans les hauteurs avant d’être secourus par les hélicoptères de l’armée. « On n'avait plus nulle part où aller, alors on a été obligés de sortir de la maison et de se réfugier dans les voitures. Nous étions deux familles. Nous avions un bébé de 8 mois et deux enfants de 8 et 16 ans avec nous. Nous nous sommes tous réfugiés dans la voiture, mais la pluie continuait de tomber. »

« Ensuite, poursuit-il, nous sommes sortis par la route et nous sommes enfuis pour trouver refuge dans les bois et nous avons fini par trouver une maison de village pour rester une nuit. Et puis un hélicoptère militaire est arrivé. C’est comme ça que nous avons été sauvés. Ils nous ont conduits à Alanca. »

La pluie continue

À la suite de précipitations nourries, dans certaines villes, l'eau a atteint jusqu'à quatre mètres de hauteur, selon les autorités. Les rues de cités entières se sont transformées en torrents charriant des voitures et toutes sortes de débris. Face à la montée des eaux, les secours ont dû évacuer les 45 patients d'un hôpital de la région côtière de Sinop.

Les images diffusées par les télévisions et sur les réseaux sociaux montraient des villageois réfugiés sur les toits de leurs maisons en train d'être évacués par hélicoptère. Plusieurs ponts routiers se sont par ailleurs effondrés après des glissements de terrain. Près de 200 villages étaient toujours privés d'électricité vendredi, selon les autorités.

Les services météorologiques prévoient une poursuite des précipitations sur les zones touchées pour le reste de la semaine.

Enjeu politique pour Erdogan

Les régions turques bordant la mer Noire sont fréquemment la proie d'inondations. Le mois dernier, six personnes étaient ainsi mortes à Rize, dans le Nord-Est.

À deux ans d'élections qui s'annoncent déjà difficiles pour le président turc sur fond de problèmes économiques, ces catastrophes naturelles constituent un enjeu politique.

Au cours d'un déplacement dans les régions touchées par des incendies fin juillet, le président turc avait suscité un tollé en lançant aux rescapés des paquets de thé du toit d'un autocar, ses détracteurs y ayant vu le signe d'un manque d'empathie.

