Turquie: inondations dans le nord du pays après une série de catastrophes naturelles

Le bilan des inondations dans le nord de la Turquie s'élève désormais à 27 morts. Le pays a été le théâtre ces derniers mois de plusieurs catastrophes naturelles, notamment des épisodes de forte sécheresse et de violents feux de forêt fin juillet et début août.

Publicité Lire la suite

Des inondations, dans les provinces de Kastamonu, Bartin et Sinop, au bord de la mer Noire, ont été provoquées par d'intenses précipitations dans la nuit de mardi à mercredi. Le bilan, terrible, n’est pas définitif : au moins 27 morts.

Le nord du pays est frappé par cette nouvelle catastrophe au moment même où Ankara annonçait avoir maîtrisé les incendies qui font rage depuis deux semaines dans les régions côtières du sud.

Des rues transformées en torrents

Une vaste opération de sauvetage est encore en cours. Le niveau de l'eau est monté jusqu'à quatre mètres dans certaines villes. Des rues se sont transformées en torrents charriant des voitures et toutes sortes de débris. Selon les médias turcs, le président Recep Tayyip Erdogan se rendra vendredi dans une des régions les plus affectées, pour constater les dégâts et apporter son soutien aux sinistrés.

Des responsables politiques et des associations exhortent le gouvernement à prendre des mesures radicales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui entraîne un réchauffement climatique et des épisodes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. La Turquie n’a pas ratifié l’accord de Paris sur le climat.

►À lire aussi : En Turquie, les incendies frappent de plein fouet le secteur touristique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne