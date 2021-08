Biens spoliés: nouvelle crise diplomatique entre Israël et la Pologne

Indignation en Israël après l’approbation par le président polonais Andrzej Duda de la loi interdisant la restitution des biens spoliés aux rescapés de la Shoah. La loi impose un délai de prescription de trente ans pour réclamer des biens spoliés, généralement confisqués par le régime communiste après la guerre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est probablement la plus grave crise que traversent les deux pays. Une décision « honteuse », affirme Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, preuve d'un « mépris scandaleux de la mémoire de l'Holocauste ». La Pologne a choisi de continuer à s'en prendre à ceux qui ont déjà tout perdu, ajoute-t-il.

Pour le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid, c’est une loi « antisémite et immorale » qui a été adoptée en Pologne. « La Pologne est devenue un pays qui ne respecte pas la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité, a-t-il ajouté. Le monde ne doit pas se taire. Et il est certain qu’Israël et le monde juif ne se tairont pas. »

Le chargé d’affaires israélien à Varsovie a été rappelé pour consultations jusqu’à nouvel ordre. Le nouvel ambassadeur israélien ne prendra pas son poste à ce stade. Quant au représentant polonais en Israël il a été prié de prolonger ses vacances dans son pays. « Il devrait user du temps qu'il a pour expliquer aux Polonais la signification de l'Holocauste pour les Israéliens », a précisé Yaïr Lapid.

Cela ne s’arrêtera pas là, proclament les responsables de la diplomatie israélienne qui affirment que d’autres mesures seront prises en concertation avec les États-Unis.

► À lire aussi : Crise diplomatique entre la Pologne et Israël

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne