Incendies: la Grèce peut souffler, tout en restant sur ses gardes

Un hélicoptère verse de l'eau non loin du village de Galatsonas, dans le nord de l'île d'Eubée, le 11 août dernier. © AP - Lefteris Pitarakis

Texte par : RFI Suivre

Après une série de violents incendies qui ont frappé la Grèce durant près de quinze jours, brûlé plus de 100 000 hectares de terres et entraîné l’aide de centaines de pompiers étrangers, la situation semble de nouveau sous contrôle. Les autorités restent malgré tout attentives face au risque de reprise des feux, dans un contexte de températures toujours élevées et de vents qui devraient s’intensifier au cours du week-end.