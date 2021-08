Russie: Poutine s'inquiète de catastrophes naturelles d'une ampleur «sans précédents»

Le président russe Vladimir Poutine s'est inquiété samedi 14 août de catastrophes naturelles d'une ampleur « absolument sans précédent » en Russie, confrontée à des feux de forêts dévastateurs en Sibérie et à des inondations dans le Sud.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean Didier Revoin

Vladimir Poutine a pris la parole cet après-midi pour inciter le gouvernement à agir contre les catastrophes naturelles particulièrement importantes que la Russie connaît cet été. L’occasion pour le président russe de donner un coup de projecteur sur les objectifs affichés dans son allocution devant le Parlement en avril dernier.

Depuis le début de l’année, sur l’ensemble de la Russie, une superficie supérieure à celle de la Grèce est déjà partie en fumée et dans le même temps, le sud du pays connaît de graves inondations. Près de 100 000 personnes sont à l’heure actuelle encore privées d’électricité.

Constatant le caractère exceptionnel de ces perturbations, Vladimir Poutine a donc appelé le gouvernement à agir rapidement et efficacement face à la crise écologique.

Mais c’est également pour lui l’occasion de revenir sur la promesse faite aux parlementaires en avril dernier de lutter contre le changement climatique. Vladimir Poutine avait pris l’engagement d’adapter l’agriculture, l’industrie, le logement… Bref, toute l’infrastructure aux défis posés par le réchauffement climatique.

Une problématique porteuse sur le plan électoral, car les citoyens se mobilisent pour la préservation de l’environnement, d’autant plus qu’à un mois des élections législatives, il se doit de montrer qu’il agit et se soucier de ceux qui subissent les effets des catastrophes naturelles. Reste à savoir sous quelle forme et dans quels délais ces promesses se réaliseront.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne