Grèce : l’île agricole d’Eubée se remet difficilement des incendies

Un fermier sur l'ile d'Eubée, au milieu de ses bêtes victimes des incendies AFP - ANGELOS TZORTZINIS

3 mn

En Grèce, l’île d’Eubée, la deuxième plus grande île du pays, a été la région la plus durement touchée par la série de violents incendies qui a frappé le pays, avec près de 50000 hectares de forêts et de terres agricoles partis en fumée. Une situation, qui engendre en particulier une véritable catastrophe pour les agriculteurs de l’île.