Grèce: sur l'île d'Eubée, les incendies provoquent un désastre écologique et économique

Une forêt brûlée sur l'île d'Eubée, en Grèce, le 11 août 2021. AP - Michael Varaklas

RFI

Le nord de l’île d’Eubée, la deuxième plus grande île de Grèce, a été la région la plus durement touchée par la série de violents incendies qui a frappé le pays depuis début août. Près de 50 000 hectares de forêts et de terres agricoles sont partis en fumée. Un cataclysme écologique doublé d’une catastrophe économique pour ses habitants.