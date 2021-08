L'Afghanistan des talibans, du discours à la pratique du pouvoir

Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans, lors d'une conférence de presse à Kaboul, le 17 août 2021. AP - Rahmat Gul Hoshang HASHIMI AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les talibans « seront jugés sur les actes, pas sur les paroles ». C’est la tonalité des déclarations des responsables occidentaux ce mercredi de Boris Johnson, à Jean-Yves Le Drian. Mardi, le mouvement au pouvoir à Kaboul a tenu une première conférence de presse et s’est voulu rassurant à l’égard des femmes, des minorités religieuses, des opposants et de la communauté internationale. On sait aussi que les chefs talibans discutent avec d'anciens responsables comme Hamid Karzaï. Les talibans, considéré comme une organisation terroriste par de nombreux acteurs internationaux, ont-ils changé ?