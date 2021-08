Royaume-Uni: le scandale des bonnes affaires des Tories

Comment enrichir un parti politique ? Au Royaume-Uni, les conservateurs jouent avec les limites. Ils sont éclaboussés par une affaire de collecte de dons privés en échange d’accès à leurs figures politiques les plus connues, dont le Premier ministre Boris Johnson. Un mélange de genres qui fait réagir; les travaillistes réclament la démission du coprésident du parti au pouvoir, qui semble au cœur de ce système

De notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Des personnalités du parti conservateur sont, en quelque sorte « à vendre » pour un moment privé, privilégié, comme un dîner. Cette révélation a été faite par un millionnaire, Mohamed Amersi, proche de longue date du camp de Boris Johnson, mais aujourd’hui brouillé avec certains de ses membres. Il explique qu’en novembre 2019, il avait accepté de payer 117 000 euros pour un petit-déjeuner avec Boris Johnson. Il avait fait cette offre lors d’une soirée de collecte de fonds pour les Tories. Le don avait bien été déclaré, c’est donc légal. Le petit-déjeuner n’a de toute façon jamais eu lieu, mais on découvre à travers cette polémique d’autres exemples étonnants, de ce que le millionnaire qualifie de « capitalisme de l’accès » : concrètement, ceux qui ont l’argent ont accès à des personnalités haut placées.

Ben Elliot, l’homme du système

Pour 59 000 euros par an par exemple, les donateurs peuvent s’offrir des rencontres régulières avec un ministre. Et selon le Financial Times, pour 293 000 euros, ils ont accès à l’élite du parti comme le Premier ministre Boris Johnson lui-même ou Rishi Sunak, le ministre des Finances.

Le parti conservateur a donc mis en place une véritable organisation créant même, selon les journaux britanniques, un « conseil consultatif » avec un homme spécialement chargé de collecter les dons, en mêlant figures politiques et intérêts privés.

Cet homme, c’est Ben Elliot, le coprésident du parti conservateur. Il est aussi le neveu de l’épouse du Prince Charles, Camilla Parker Bowles. Il a de l’entregent, connaît de très nombreux notables et hommes d’affaires anglais. Il a d’ailleurs fondé une société de conciergerie de luxe, pour leur rendre des services, et notamment leur permettre de rencontrer des dirigeants politiques. Depuis sa nomination, les dons envers les conservateurs auraient nettement grimpé.

Enquête ouverte

L’opposition travailliste demande aujourd’hui sa démission pour cause de conflits d’intérêts, à la tête du parti du Premier ministre Boris Johnson. Et ce n’est pas la première fois que le Premier ministre britannique est mis en cause dans des affaires de financements privés au bénéfice de son parti, qui alimenteraient même son propre train de vie.

Au mois d’avril dernier, Boris Johnson avait été soupçonné d'avoir largement dépassé la somme allouée à tous les Premiers ministres pour les rénovations des appartements de Downing Street. Il se serait servi, pour payer ces travaux, et notamment un papier peint hors de prix, de dons privés accordés au parti conservateur. La Commission électorale a d’ailleurs ouvert une enquête à ce sujet.

