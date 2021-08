L'opposant russe Alexeï Navalny appelle les Occidentaux à lutter contre la corruption

L'opposant russe Alexeï Navalny lors de son procès à Moscou, le 20 février 2021. AP - Alexander Zemlianichenko

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Victime d’une tentative d’empoisonnement, il y a tout juste un an, le 20 août 2020, et aujourd’hui emprisonné, l’opposant russe Alexeï Navalny a appelé les Occidentaux à agir plus résolument contre la corruption qu'il considère comme étant à l'origine des grandes crises mondiales, selon une tribune publiée ce jeudi 19 août dans plusieurs journaux européens.