Le Royaume-Uni connaît un début de pénurie de poulet

Les restaurants de fast-food britannique Nando's ont été obligés de fermer partiellement à cause d'une pénurie de volaille.

Les Britanniques manquent de poulet. Pas dans les magasins ou les restaurants mais dans les chaînes de restauration rapide, dont certaines connaissent des difficultés d'approvisionnement. L'une d'elle, Nando's, a même dû fermer temporairement 50 de ses 400 établissements à cause de cette pénurie. En cause : le manque de main-d'œuvre sur toute la chaîne logistique, conséquence du Covid-19 mais aussi du Brexit.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Des carcasses de viande empilées dans leurs assiettes, Mads et Sam, la vingtaine, savourent les dernières bouchées de leur déjeuner. Ils ont fini par déguster le fameux poulet rôti de la chaîne de fast-food Nando's, mais après une première tentative infructueuse à cause des problèmes d'approvisionnement.

« L'adresse la plus proche de chez nous était fermée donc on est venus ici », raconte Sam. « J'espère que la situation se réglera bientôt et qu'on pourra tous avoir notre poulet ! », espère Mads.

Le restaurant dans lequel les deux amis ont déjeuné a échappé à la fermeture, mais Vanessa, la responsable, a tout de même dû adapter les horaires : « Nous avions trop de réclamations de la part des clients parce que nous n'avions pas d'ailes ou de cuisses de poulet. Donc certains jours, nous avons dû fermer plus tôt. »

► À lire aussi : Royaume-Uni: face à la pénurie de main d’œuvre, les employeurs distribuent des primes

20% de dindes de Noël en moins

Toute la filière de la volaille est perturbée. La conséquence de la pandémie, avec des salariés absents, et du Brexit. Depuis le 1er janvier, les recrues européennes doivent avoir un visa, difficile à obtenir.

« Nous sommes très inquiets quant aux prochains mois et à la période de Noël, confie Natalie Chapman, directrice régionale d'une entreprise de logistique. Des entreprises auront besoin d'embaucher un nombre important de conducteurs de poids lourds, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune idée d'où viendront ces conducteurs. »

À cause de ce manque de main-d'œuvre, l'Association britannique de la volaille estime que la production de dindes de Noël sera réduite de 20%.

► À écouter : Les PME victimes du Brexit

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne