Russie : Moscou s'en prend à une ONG de surveillance des élections à un mois des législatives

Golos, l’emblématique ONG de surveillance des élections et de défense des droits des électeurs est, depuis mercredi 18 août, considérée comme un agent de l’étranger par les autorités russes. Une qualification qui va entraver ses activités dans le cadre des élections législatives de septembre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

On savait qu’aucun observateur de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ne serait impliqué dans les élections du mois prochain, mais dès aujourd’hui, les activités de la seule ONG indépendante qui surveille le processus électoral en Russie vont se compliquer. En Russie, les agents de l’étranger doivent se plier à de fastidieuses démarches administratives et clairement indiquer ce statut dans toutes leurs publications, qu’il s’agisse d’un média, d’une organisation ou d’un particulier.

Financée depuis l'étranger

Les autorités russes reprochent à Golos de ne pas être enregistrée auprès d’elles, d’être financée depuis l’étranger et de mener des activités politiques en Russie. Grigori Melkoniants, co-directeur de Golos, a dénoncé une attaque contre la plus grande communauté d’observateurs électoraux indépendants et une tentative d’empêcher les électeurs russes d’exercer leurs droits. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle renoncera à exercer ses activités.

Fraudes dénoncées en 2011 et 2012

Fondée en 2000, Golos s’était fait connaître en dénonçant des fraudes lors des législatives de 2011 et lors de l’élection présidentielle de 2012, signant le retour de Vladimir Poutine au Kremlin.

►À lire aussi : Russie: les autorités ont sapé le droit à manifester, estime Amnesty International

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne