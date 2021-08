À la Une: l’Albanie est prête à recevoir ses premiers contingents de réfugiés afghans

Publicité Lire la suite

Des tentes ont été dressées à l’aéroport international de Tirana. Au total, l’Albanie pourrait accueillir 2 000 à 3 000 réfugiés afghans, tandis que l’on évoque le chiffre le 10 000 réfugiés au Kosovo. L’Albanie et le Kosovo avaient auparavant confirmé mener des négociations secrètes avec les États-Unis pour accueillir « plusieurs milliers » de ressortissants d’Afghanistan qui ont collaboré avec les forces américaines, le temps que soit examinée leur demande d’asile.

S’il avait été évoqué que le Monténégro puisse accueillir des réfugiés, cette annonce a été officiellement démentie par Podgorica. Pour sa part, la Macédoine du Nord a annoncé que des centres de villégiature et des hôtels seraient mis à disposition des réfugiés.

La Croatie serait, elle aussi, prête à accueillir des réfugiés afghans, mais une vingtaine à peine. « Des personnes qui ont travaillé avec la Croatie ou lui sont liées d’une manière ou d’une autre », a précisé le Premier ministre Andrej Plenković, qui assure par ailleurs que « la Croatie défendra ses frontières pour faire face à une grande vague de réfugiés qui déstabiliserait l’Europe ».

« Alors que je regarde votre entrée à Kaboul par les portes ouvertes du palais présidentiel, mes sentiments sont mêlés. Je ne sais si je dois me réjouir ou pleurer... » En Bosnie-Herzégovine, l’ancien reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić a adressé une lettre ouverte aux talibans et à leur chef, le mollah Abdul Ghani Baradar. Un vibrant appel en faveur d’un islam de liberté et de respect des droits de tous, hommes et femmes.

Vente d’armes : comment l’Europe et les Balkans fabriquent des réfugiés

Tandis que la prise de Kaboul par les talibans a fait la Une de l’actualité, le dernier rapport du Transnational Institute (TNI) démontre que les armes que l’Europe exporte sont la cause directe des déplacements forcés et des migrations. Le rapport, intitulé « Smoking Guns », détaille comment des armes fabriquées en Bulgarie, en Roumanie ou en Croatie se retrouvent en Syrie, en Irak ou en République démocratique du Congo, coïncidant avec le déplacement forcé de populations.

Les guerres de Libye et de Syrie ont de fait été de très bonnes affaires pour les pays des Balkans, fabricants et vendeurs d’armes, notamment la Serbie.

En Serbie, retour du service militaire et pollution au charbon

Plusieurs pays des Balkans en ont parlé, la Serbie s’apprête à le faire. La restauration du service militaire obligatoire serait à l’ordre du jour pour 2022. Mais sous quelle forme ? Avec quels financements ? Et surtout quels objectifs ?

En Serbie toujours, le Président Vučić n’en démord pas : le charbon a de l’avenir et le pays ne renoncera pas à ses centrales thermiques, parmi les plus polluantes d’Europe. Le pays émet en effet cinq à six fois plus de dioxine de soufre que les normes autorisées.

Grèce : incendies, féminicides et discriminations envers les Roms

En Grèce, les incendies ont ravagé l’île d’Eubée durant sept jours avant que les autorités ne donnent les moyens pour combattre le feu. L’ancienne présidente de la Vouli Zoe Konstantopoulou dénonce de graves défaillances et va porter plainte contre le gouvernement.

Alors que le nombre de féminicides explose, la journaliste Olga Stefou enquête sur ces violences, mais voit aussi l’émergence d’une nouvelle conscience féministe, car les femmes ne veulent plus se taire. Dans les sociétés balkaniques encore très patriarcales, il reste beaucoup à faire pour parvenir à l’égalité homme-femme, alors que les violences conjugales sont souvent considérées comme « normales ».

En Grèce encore, quelque 300 000 Roms vivraient dans le pays, mais toujours tenus en marge de la société. Ce n’est qu’en 1978 qu’un Rom a obtenu, pour la première fois, la citoyenneté. Comment sortir de l’infernale spirale de la misère, de l’analphabétisme et de l’exclusion, encore renforcée par la pandémie ?

Miss Stone, une exploratrice des Balkans

C’était au début du XXe siècle, dans les tourments de l’indépendance : « l’affaire Miss Stone », du nom de cette missionnaire protestante américaine, fit la Une de l’actualité internationale. Enlevée par les comitadjis, elle est devenue une égérie de la cause macédonienne. Aujourd’hui encore, partout en Macédoine du Nord, des rues portent son nom. Le ravissement de Miss Stone, otage des Comitadjis.

