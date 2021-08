Covid-19 en Irlande: les intermittents du spectacle réclament une reprise des concerts et performances

En Irlande, les artistes et les gens du spectacle n'en peuvent plus de l'incertitude. À cause de la pandémie, certains ne travaillent plus depuis mars 2020 (image d'illustration).

En Irlande, l'industrie musicale et du spectacle vient de lancer une semaine de sensibilisation, ou plutôt de pression médiatique: le secteur est le seul à ne pas être déconfiné. Cette semaine, le gouvernement a refusé de donner une date pour la reprise des concerts et performances.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Les artistes et les gens du spectacle n'en peuvent plus de l'incertitude. Musicien professionnel, Joe Furlong ne travaille plus depuis le 12 mars 2020: « Je vis uniquement grâce à l'allocation Covid-19. Apparemment, ils ne prévoient de lever aucune restriction avant la fin septembre, mais l'allocation Covid-19 pourrait être coupée début septembre, pour nous faire passer sur l'allocation chômage. Mais nous ne sommes pas demandeurs d'emploi, nous avons un travail qu'on nous empêche de faire. »

Mais le gouvernement se concentre sur la rentrée scolaire. Anna Brizay, technicienne du son, envisage de se reconvertir: « Comme on ne peut plus faire ça, ça devient très difficile de voir l'avenir. Cela me fait très peur de rester dans cette industrie. Ils ont un peu oublié cette partie de la fête. »

Avoir une date de reprise de l'activité

Le secteur du spectacle représente 35 000 travailleurs. Matt McGanahan a cofondé l'association irlandaise pour la musique et le divertissement, l'un des quinze groupes représentatifs qui réclament une seule chose: une date.

« Même si le gouvernement nous dit "1er octobre, si possible". Au moins, on saurait à quoi s'en tenir ! Une date, c'est important parce que cela montrerait que le gouvernement s'engage un minimum pour notre secteur », déplore Matt McGanahan.

Certains de ces groupes viennent de financer des spots radio pour appeler le public à soutenir leurs demandes.

►À lire: Irlande: la crise sanitaire réduit l’offre locative et accentue les problèmes de logement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne