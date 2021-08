Irlande: le Covid-19 n’épargne pas un système de santé déjà très mal en point

En Irlande, la pandémie n’a pas seulement engendré des problèmes dans les hôpitaux, elle a aggravé ceux qui existaient déjà. Dans le pays, mieux vaut ne pas tomber malade : les listes d’attente s’allongent ; un Irlandais sur cinq attend actuellement d’être traité

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Au moins 900 000 personnes figurent sur une liste d’attente du HSE, le système de santé irlandais, pour des soins aigus de courte durée ; 20 000 d’entre eux attendent plus d’un an, un chiffre qui a été multiplié par 100 en moins de dix ans.

Aggravation

Evidemment, la pandémie a ralenti la prise en charge de tous les patients non-Covid. Mais pour l’association irlandaise des spécialistes hospitaliers, elle n’a fait qu’aggraver des problèmes présents depuis longtemps. L’Irlande est l’un des pays européens avec le plus faible taux de lits en soins critiques, et le pays où les hôpitaux sont les plus occupés. Les infrastructures sont aussi jugées insuffisantes par l’Autorité de santé.

En plus, 700 postes de spécialistes ne trouvent pas preneurs. Un problème qui date de 2012 et de nouvelles conditions d’embauche plus restrictives et moins attractives pour les jeunes docteurs.

Pénurie

Avec des hôpitaux en mauvais état, une pénurie de professionnels, les patients sont pris en charge à un stade plus avancé et ont besoin de soins plus poussés et donc de séjours plus longs. Le gouvernement doit présenter son plan d’action contre l’allongement des listes d’attente à la fin du mois.

