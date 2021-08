Angela Merkel en Ukraine ce dimanche pour réaffirmer son soutien à Kiev

Après la Russie vendredi 20 août, Angela Merkel est en Ukraine ce dimanche 22 août. Une visite qui vise à réaffirmer son soutien à Kiev, alors que la chancelière allemande quittera bientôt son poste.

Pour Kiev comme pour Berlin, la priorité est de parvenir à un apaisement dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, les affrontements armés ont fait plus de 13 000 morts. Et après une trêve plutôt respectée l'an dernier, les tensions entre Kiev et Moscou ont repris au printemps, notamment à cause du déploiement de dizaines de milliers de soldats russes aux frontières ukrainiennes.

Kiev cherche donc le soutien de ses alliés et recevra d'ailleurs les dirigeants polonais, letton et lituanien au lendemain de la visite d'Angela Merkel. La chancellière allemande, elle, s'est toujours présentée comme principal médiateur et elle tentera certainement d'utiliser cette visite pour réaffirmer ce rôle d'intermédiaire.

Autre dossier incontournable, celui de Nord Stream 2. L'accord trouvé le mois dernier entre Berlin et Washington autour de ce gazoduc, censé relier l'Europe à la Russie en contournant l'Ukraine, n'a pas été de nature à rassurer Kiev, bien au contraire.

Angela Merkel, devrait ainsi tenter de prouver à son allié qu'il n'a pas été sacrifié, et qu'il y aura une continuité dans la politique étrangère allemande après elle, même si son successeur pressenti, Armin Laschet est plutôt présenté comme pro-russe.

