Législatives en Allemagne: Merkel vole au secours du candidat conservateur en difficulté

La chancelière allemande Angela Merkel et son dauphin Armin Laschet lors du coup d'envoi de la campagne CDU/CSU pour les élections législatives, à Berlin, le 21 août 2021.

Angela Merkel a participé ce samedi 21 août à un meeting électoral de son parti à Berlin. Alors que la CDU est à la traîne dans les sondages, elle a décidé de peser de tout son poids pour soutenir son candidat Armin Laschet.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Angela Merkel avait promis de ne pas intervenir dans la campagne électorale. Première chancelière à ne pas se présenter à sa propre succession depuis la fin de la guerre, elle ouvre la porte à une campagne inédite, qui opposera le président de son parti chrétien-démocrate Armin Laschet, le ministre social-démocrate des Finances Olaf Scholz et la verte Annalena Baerbock.

Samedi à Berlin, Angela Merkel a clairement apporté son soutien au conservateur Laschet, en panne dans les sondages : « Il a toujours été important pour lui, sur la base de nos valeurs chrétiennes, de toujours placer la dignité individuelle et inaliénable de chaque être humain au centre de tout. Cher Armin, je sais que c'est exactement cela qui dirige ton action, en tant que candidat à la chancellerie de la CDU-CSU, et j'en suis convaincue, en tant que chancelier de la République fédérale d'Allemagne. »

Le candidat SPD jugé le plus compétent dans l'opinion

Dans les faits, la campagne du candidat patine. Son parti n'est plus crédité que de 23% des intentions de vote, talonné par le SPD et les Verts. En cause, les bourdes du candidat Laschet qui lui ont fait perdre 13 points dans les sondages depuis le début de l'année.

Critiqué jusque dans son camp, Armin Laschet a du mal à remonter la pente, alors que son rival social-démocrate est désormais considéré par l'opinion comme étant le candidat le plus compétent.

