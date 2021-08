Russie: la télévision indépendante Dojd classée «agent de l'étranger»

Au moment même où Angela Merkel demandait ce vendredi 20 août à Moscou la libération de l’opposant Alexeï Navalny, la justice russe ajoutait la chaîne de télévision Dojd sur sa liste des « agents de l’étranger ». C’était l’un des derniers médias indépendants du pays qui échappait encore à cette appellation.

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Dorénavant, Dojd devra se soumettre à un contrôle financier rigoureux et se présenter officiellement comme « agent de l’étranger » dans toutes ses publications, sites internet et réseaux sociaux compris.

Cette appellation est réservée aux entités ou individu actifs politiquement en Russie et qui perçoivent tout ou partie de leur financement depuis l’étranger. Une qualification négative datant de l’époque soviétique qui entraîne souvent un retrait des annonceurs. Faire de la publicité sur un agent de l’étranger est mal vu, en particulier des entreprises d’État, qui la plupart du temps coupent leurs relations avec un tel partenaire.

Ces derniers mois, plusieurs autres médias généralistes ou d’investigation indépendants ont subi le même sort, comme VTimes, Meduza, The Insider et Open Media. Et cette semaine, le même traitement à été infligé à Golos, une ONG de défense des droits des électeurs qui revendique être l’unique entité indépendante d’observation des élections en Russie. Un durcissement supplémentaire exercé par le pouvoir, avant les législatives du mois prochain.

