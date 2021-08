Reportage

Les Traversées de Tatihou, un festival qui se mérite...

Audio 01:33

La navette de Tatihou se dirige vers l'île à marée basse. AFP - JOEL SAGET

Élu village préféré des Français en 2019, Saint-Vaast-la-Hougue, accueille comme chaque année des milliers de visiteurs pour son festival des Traversées Tatihou. Depuis le vendredi 20 août et pendant encore trois jours, des concerts sont donnés sur l'Ile de Tatihou située à un peu plus d'un kilomètre au large de Saint-Vaast. Une programmation centrée sur les musiques traditionnelles et les musiques du monde, du Brésil à la Sibérie en passant par la République centrafricaine et la Bretagne. Mais ce festival se mérite : pour y accéder, c'est à pied sur la grève lors de la marée basse.