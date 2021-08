Visite d'Angela Merkel en Ukraine: les fortes attentes de Kiev face à Berlin

En Ukraine, une importante séquence diplomatique s’ouvre, à deux jours de la célébration des trente ans de l’indépendance du pays, alors qu’arrive, ce dimanche 22 août à Kiev, la chancelière Angela Merkel, qui a beaucoup à se faire pardonner auprès des Ukrainiens. Dans quelques heures ou dans quelques jours, on pourrait bien apprendre l’achèvement du gazoduc Nord Stream 2, dans la mer Baltique, un projet soutenu par l’Allemagne et la Russie et qui hypothèque l’avenir de l’Ukraine comme pays transit du gaz russe.

Avec notre correspondant à Kiev,

Il faut comprendre que jusqu’ici, environ 40% du gaz russe à destination de l’Europe transitait par le territoire ukrainien. Cela assurait une manne financière à l’Ukraine, qui jouait les intermédiaires et louait son réseau de gazoduc au géant russe Gazprom, mais surtout, cela lui fournissait un levier diplomatique de premier choix, car en cas de conflit majeur avec la Russie, l’Ukraine pouvait tout simplement couper le robinet. Avec Gazprom, les Russes avaient une obsession, contourner l’Ukraine et la Pologne par la mer Baltique, à partir de 2024, et affaiblir stratégiquement l’Ukraine.

Difficile position allemande

J’ai pu rencontrer cette semaine le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et lors de notre interview, il a beaucoup ironisé sur le mot « pragmatisme », qui lui est servi à tour de bras par ses interlocuteurs allemands. Les Ukrainiens ne sont pas dupes : ils comprennent bien que la chancelière est pieds et poings liés au gaz russe depuis qu’elle a fait le choix d’abandonner le nucléaire, et que donc il ne sera pas possible de revenir en arrière, surtout que le chantier est quasiment achevé.

Mais désormais, une bataille s’engage sur le front des compensations, et d’ailleurs les Ukrainiens n’aiment pas ce mot, car ils estiment qu’il est impossible de compenser par de l’argent une perte de sécurité géopolitique face à la Russie. Berlin propose une somme de 1,3 milliards d’euros pour aider l’Ukraine à faire sa transition énergétique et à sortir du charbon, mais en réalité, selon le président ukrainien, les sommes négociées sont deux à trois fois plus importantes, et Volodymyr Zelensky lui-même doute de l’engagement des Allemands. Ce que le leadership ukrainien veut, c’est des garanties sécuritaires, que l’Allemagne et au-delà, les Occidentaux s’engagent à défendre militairement l’Ukraine si celle-ci était de nouveau envahie par la Russie.

Nouveaux partenaires pour l'Ukraine ?

Mais il est peu probable qu'Angela Merkel soit prête à apporter ces garanties. La CDU a réagi très froidement à la proposition du chef des Verts allemands, Robert Habeck, de fournir des armes défensives à l’Ukraine. Ce qu’on voit, c’est que la diplomatie allemande arrive avec des cadeaux et des colifichets à Kiev, pour amadouer les Ukrainiens. Par exemple, ce samedi, Berlin a annoncé offrir un million et demi de doses d’Astra Zeneca à l’Ukraine qui manque terriblement de vaccins. En marge des célébrations de l’indépendance de l’Ukraine, Angela Merkel va essayer de faire avaler la pilule, alors que son action sur Nord Stream 2 met en danger l’indépendance de l’Ukraine pour les trente ans à venir. A terme, c’est la confiance des Ukrainiens envers les Occidentaux qui est mise à mal, et à Kiev on voit déjà certaines voix demander de se tourner pragmatiquement vers de nouveaux partenaires, comme la Turquie et la Chine.

