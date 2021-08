La Pologne va ériger une clôture anti-migrants à sa frontière avec la Biélorussie

Agencja Gazeta via REUTERS - GRZEGORZ DABROWSKI

Une patrouille frontalière polonaise garde un groupe de migrants qui a tenté de traverser la frontière entre la Biélorussie et la Pologne près du village d'Usnarz Gorny, en Pologne, le 18 août 2021.

Le gouvernement polonais a annoncé ce lundi 23 août qu'elle allait ériger une « solide clôture » de barbelés, haute de 2,5 mètres, à la frontière avec la Biélorussie. Il y a augmentera aussi ses effectifs militaires pour empêcher les migrants de pénétrer sur son sol.

« Les travaux commenceront dès la semaine prochaine », a déclaré le ministre de la Défense polonais. La nouvelle clôture sera « à l'instar de celle qui a fait ses preuves à la frontière serbo-hongroise », composée de quelques spirales superposées de fils barbelés, a précisé Mariusz Blaszczak. L'installation prévue doublerait la première barrière à fil unique qui s'étend déjà sur environ 130 kilomètres, soit près d'un tiers de la longueur de la frontière entre les deux pays.

Le ministre a également annoncé que les effectifs militaires à la frontière allaient prochainement doubler, pour atteindre environ 2 000 soldats dépêchés sur place afin de soutenir la police des frontières. « Nous nous opposerons à la naissance d'une nouvelle voie de trafic d'immigrés, via le territoire polonais », a-t-il insisté.

« Une attaque hybride »

Varsovie et les trois pays baltes - Estonie, Lettonie et Lituanie - dénoncent ensemble une « attaque hybride » organisée par la Biélorussie qui, selon eux, encourage les migrants à passer illégalement sur le territoire de l'Union européenne. Dans une déclaration commune, ils ont assuré que l'afflux des migrants avait été « planifié et systématiquement organisé par le régime d'Alexandre Loukachenko ».

Des milliers de migrants, pour la plupart originaires du Moyen-Orient, ont franchi la frontière euro-biélorusse ces derniers mois. Ce que l'Union européenne considère comme une forme de représailles du régime biélorusse face aux sanctions de plus en plus sévères que l'UE lui impose.

Les quatre pays baltes se tournent vers l'ONU

Les quatre pays ont exhorté les Nations unies à prendre des mesures à l'encontre de Minsk : « Il est grand temps de porter la question du mauvais traitement infligé aux migrants sur le territoire bélarusse à l'attention des Nations unies, notamment du Conseil de sécurité des Nations unies. »

Ils affirment qu'ils accorderont toute la protection nécessaire aux réfugiés traversant la frontière, conformément au droit international, mais ils demandent également d'éventuelles nouvelles mesures restrictives de la part de l'UE pour empêcher toute nouvelle immigration illégale organisée par l'État biélorusse.

Des situations inextricables

Dans de nombreux cas, les autorités biélorusses repoussent les migrants vers la frontière de l'UE, ce qui a déjà conduit à des situations inextricables. Un groupe de migrants afghans reste ainsi bloqué depuis deux semaines sur une section de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

Des organisations polonaises des droits de l'homme et l'opposition libérale accusent le gouvernement nationaliste-conservateur polonais de refuser de secourir les personnes ayant besoin d'aide et d'ainsi violer le droit international.

