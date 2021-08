Des ombres et des lumières cinq ans après le séisme en Italie centrale

L'Italie commémore ce mardi le tremblement de terre du 24 août 2016 qui avait fait près de 300 morts dont 237 à Amatrice. C'est dans ce village du Latium, pulvérisé par une secousse de magnitude 6, qu'une messe en plein air sera célébrée par l'évêque de Rieti, Mgr Domenico Pompili, en présence du chef du gouvernement, Mario Draghi.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Rome,

Cinq ans après ce séismequi a frappé 140 villages en Italie centrale* et tout particulièrement celui d’Amatrice, les travaux de reconstruction se poursuivent.

Sur les 41 000 personnes qui ont dû être déplacées, plus de 35 000 sont toujours dans des logements d'urgence, c’est-à-dire des préfabriqués où, souvent, tout manque, y compris la connexion internet. Par exemple, à Amatrice et dans les 69 hameaux qui l'entourent, 9 familles sur 10 vivent dans ces conditions. À ce jour, dans le centre de l'Italie, sur 52 000 bâtiments pour lesquels des demandes d'aides de l'État ont été déposées, 12 000 maisons ont été réhabilitées tandis que des travaux sont en cours pour 13 000 autres. Et sur les 928 églises endommagées, seules quelques-unes ont pu rouvrir leurs portes.

Des décrets de simplification adoptés il y a un an

Ces données montrent clairement l’accumulation de retards dans l'ensemble des chantiers. La principale raison est la bureaucratie asphyxiante et la complexité des normes parasismiques. Il a fallu attendre le mois d'août 2020 pour que le gouvernement de Giuseppe Conte adopte des décrets de simplification. Ce qui a permis au nouveau commissaire extraordinaire, chargé de la reconstruction en Italie centrale, Giovanni Legnini, d'accélérer des chantiers, notamment pour les établissements scolaires et de santé. Mais lui-même a reconnu lundi au cours d'une conférence de presse qu'il est impossible de fixer une échéance pour l'achèvement de tous les travaux. Cependant, la reconstruction du centre historique d'Amatrice a enfin débuté, un progrès qui a une très grande valeur symbolique.

► À écouter aussi : Les séismes secouent régulièrement le sud-est de l'Europe

Les populations des villages rasés au sol en 2016 ont vraiment besoin de retrouver un peu d'optimisme, d'autant que même s’il y a un peu plus de touristes cet été par rapport à celui de 2020, il faudra des années pour relancer ce secteur fondamental pour l'économie locale. Mais les femmes et les hommes, qui vivent dans les montagnes des Apennins se caractérisent par leur capacité de résilience ; leur volonté de préserver leur patrimoine artistique et culturel, tout comme les excellences gastronomiques liées à des traditions ancestrales. Ils savent que ce sont des clés indispensables à la renaissance, tant attendue, de leurs villages.

* Plusieurs régions du centre de l'Italie- le Latium, les Marches, l'Ombrie et les Abruzzes- ont été frappées par le séisme du 24 août 2016, suivi de nouveaux tremblements de terre les 26 et 30 octobre de la même année puis d'un autre tremblement de terre le 18 janvier 2017.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne