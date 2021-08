L’Irlande envoie des troupes en Afghanistan pour évacuer ressortissants et réfugiés

Dublin a annoncé l'envoi de troupes en Afghanistan pour faciliter les opérations d'évacuation. Ici, des personnes tentent de gagner l'enceinte de l'aéroport de Kaboul, le 22 août 2021. © Isaiah Campbell, AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La course contre la montre continue en Afghanistan pour évacuer les populations à risque, et l’Irlande a annoncé l’envoi lundi 23 août d’un contingent de Rangers pour soutenir les opérations à l’aéroport de Kaboul. Un événement rare pour l’armée irlandaise, qui manque de moyens et a dû se greffer à un convoi français.