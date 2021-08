Russie: Vladimir Poutine cherche à flatter son électorat à l'approche des législatives

Vladimir Poutine, photographié lors de son discours au congrès de Russie unie, le 24 août 2021 à Moscou. AP - Grigory Sysoev

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À moins d’un mois des législatives, Vladimir Poutine a participé au congrès du parti au pouvoir, Russie unie. L’occasion pour le président russe de flatter son électorat, en distribuant des subventions ponctuelles et en sommant le parti d’être à l’écoute et de soutenir les éléments les plus faibles de la société.