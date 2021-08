Allemagne: Merkel vivement critiquée pour sa gestion du dossier afghan

Armin Laschet, candidat à la succession d'Angela Merkel issu de son parti, la CDU, le 25 août 2021 au Bundestag, à Berlin, devant la chancelière. AFP - TOBIAS SCHWARZ

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les Occidentaux s'activent à Kaboul pour évacuer leurs ressortissants et un maximum d'Afghans qui ont travaillé pour ces pays et qui sont menacés par le retour au pouvoir des talibans. Cela vaut aussi pour l'Allemagne, où les critiques contre le gouvernement sont nombreuses, comme on l'a vu au Parlement, mercredi 25 août 2021.