La CEDH demande à la Pologne et la Lettonie d’aider des migrants à la frontière biélorusse

Migrants dans le village d'Usnarz Górny, au nord-est de la Pologne, près de la frontière avec la Biélorussie, le 20 août. AFP - WOJTEK RADWANSKI

Texte par : RFI

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de demander à la Pologne et à la Lettonie de fournir de l’aide aux migrants coincés entre la frontière de ces pays et de la Biélorussie où les arrivées se font de plus en plus nombreuses ces dernières semaines.