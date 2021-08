À la Une: «Migration inversée», ces travailleurs de Roumanie qui quittent le Royaume-Uni

Depuis le Brexit et la pandémie de Covid-19, de nombreux ressortissants européens ont décidé de quitter le Royaume-Uni (image d'illustration).

Combinés, les effets de la pandémie et du Brexit continuent à se faire durement sentir au Royaume-Uni. De nombreux ressortissants d’Europe orientale – dont des milliers de Roumains – rentrent chez eux, laissant un vide sur le marché du travail britannique. Décryptage de cette « migration inversée » encore inédite.

Kosovo-Afghanistan : de vieilles relations

Les États-Unis ont demandé au Kosovo d’abriter des Afghans devant quitter leur pays pour des raisons de sécurité. Pristina a aussitôt accepté. Les Kosovars connaissent bien l’Afghanistan : depuis 2001, des milliers d’entre eux ont travaillé pour des contractants américains dans la reconstruction du pays.L’Afghanistan représentait alors une manne financière pour les Kosovars.

Serbie : des ventes d’armes au Sahel et un géant minier sans scrupules

Au Sahel, des fusils serbes ont été identifiés parmi les armes dernier cri utilisées par des groupes armés, dont certains sont affiliés à l’État islamique. Selon l’enquête d’Amnesty International, certains fusils font partie des modèles les plus récents et correspondent à des ventes d’armes par Belgrade au gouvernement burkinabé.

Dans le village de Brezjak, en Serbie, les habitants vendent leurs biens un à un. Le géant minier Rio Tinto a prévu d’y exploiter une mine de lithium et n’hésite pas à acheter les propriétés au prix fort, ainsi qu’à financer des écoles et des clubs de sport. Mais tous les villageois ne l’entendent pas de cette oreille…

Lutte anti-corruption en Albanie

En Albanie, le bras armé de la justice anti-corruption s’appelle la SPAK. Lancée en décembre 2019, elle peut déjà faire état de petits succès, mais les attentes des citoyens sont immenses. Après un an et demi de travail, il reste encore à la SPAK à prouver au pays qu’elle est assez indépendante pour s’attaquer aux « gros poissons » de la corruption, parmi les élus et les hauts fonctionnaires. Enquête.

Trafics d’antiquités : les Balkans au centre des réseaux mondiaux

Les Balkans sont au cœur des réseaux internationaux de trafic d’antiquités et d’œuvres d’art. À la complicité fréquente des policiers et des autorités s’ajoute le rôle des réseaux sociaux. Le Journal of Computer Applications in Archaeology tire la sonnette d’alarme.

En Grèce, les droits LGBTQI à la traîne

Où en sont les droits LGBTQI en Grèce, un pays où il n’y a pas de séparation de l’Église et de l’État ? Les avancées du gouvernement Syriza sont remises en cause par les conservateurs de Kyriákos Mitsotákis qui freinent des quatre fers. Militants et rapports européens dénoncent les retards qui s’accumulent.

Théo Angelopoulos, un cinéaste et un artiste universel

Théo Angelopoulos est sans doute l’un des cinéastes grecs les plus importants. Palme d’or au festival de Cannes en 1998 avec son film L’Éternité et un jour, il est mort lors d’un tournage en 2012, fauché par une moto. L’écrivain Yorgos Archimandritis l’a bien connu. Il nous ouvre une porte sur les créations de ce cinéaste de génie.

Liberté sur les ondes en Bosnie-Herzégovine

C’est une radio indépendante, non commerciale, qui fait la part belle aux programmes politiques, sociaux et culturels. Un espace de liberté rare en Bosnie-Herzégovine où l’accès à l’information critique est toujours restreint. Abrašradio émet depuis cinq ans depuis Mostar et le succès est au rendez-vous. Découverte.

