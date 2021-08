Royaume-Uni: inquiétante pénurie de chauffeurs routiers

Le Royaume-Uni s'inquiète d'une pénurie de chauffeurs routiers. D'abord une conséquence de la pandémie de Covid-19, qui a poussé certains conducteurs étrangers à rentrer dans leur pays. Mais aussi du Brexit, qui complique la venue de travailleurs non-Britanniques outre-Manche. Résultat, certains produits alimentaires viennent notamment à manquer dans des chaînes de restauration rapide.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Des McDonald's à court de milkshakes, des fast-foods de la chaîne Nando's obligés de fermer parce qu'ils n'ont plus de poulet en stock. Ce sont les conséquences concrètes au Royaume-Uni de la pénurie de conducteurs routiers.

Un métier peu attractif

Le métier de camionneur était déjà vieillissant et considéré comme peu attractif pour les jeunes. Puis, la pandémie est passée par là. À cause du Covid-19, les examens du permis de conduire pour les camions ont été mis en pause. Résultat : on estime à 25 000 le nombre de candidats privés de ce sésame qui auraient pu commencer à travailler. Beaucoup de chauffeurs européens sont aussi rentrés dans leur pays à cause de la crise sanitaire.

Il faudrait 90 000 nouveau conducteurs...

Et le Brexit complique grandement les recrutements. Car, depuis le 1er janvier, les postulants non-Britanniques doivent avoir un visa, difficile à obtenir. Le gouvernement a refusé d'assouplir exceptionnellement ses règles d'immigration, ce que demandaient des représentants du transport. Il appelle plutôt à donner la priorité aux Britanniques.

Mais selon une entreprise de logistique, il faudrait 90 000 conducteurs de camions supplémentaires pour combler ce manque de main-d'oeuvre. Un chiffre qui inquiète toute la chaîne de production britannique, à quelques mois de Noël.

►À lire aussi : Le Royaume-Uni connaît un début de pénurie de poulet

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne