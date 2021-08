Procès du 13-Novembre: quels sont les signes avant-coureurs des attentats de Paris

Le 13 novembre 2015, les attentats à Saint-Denis et Paris font 130 morts et plus de 400 blessés.

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris s’ouvre le 8 septembre prochain. Avec les attaques de janvier 2015, la tragédie qui a fait 130 morts marquait l’irruption du terrorisme de masse en France perpétré par des « revenants », des jihadistes européens rentrés de Syrie.

Les attentats de 2015 s’inscrivent dans un mouvement d’effervescence du jihadisme mondial. Le printemps arabe syrien qui a débuté en 2011 sombre dans une guerre civile. Au fil des années, des groupes jihadistes s’imposent au sein de la rébellion syrienne et en 2013, émerge le groupe État islamique qui ambitionne de créer un califat et attire à lui 6 000 combattants européens.

« On n’a pas compris, à l’époque, que la crise syrienne redonnait une nouvelle vigueur au terrorisme international et que cette fois des jihadistes européens étaient prêts à revenir frapper l’Europe pour y étendre le jihad », remarque Hugo Micheron*, chercheur à l’université américaine de Princeton et enseignant à Sciences-Po Paris.

Au lendemain du 13-Novembre, le parallèle avec le 11 septembre 2001 a souvent été fait en raison du traumatisme, et de l’indignation nationale et internationale que cette triple attaque a suscités. Ces attentats, les plus meurtriers commis en France, sont alors les plus spectaculaires perpétrés en Occident depuis ceux qui ont visé le World Trade Center.

« Les attentats du 13 novembre se veulent être l’attentat par excellence, dans le sens où depuis le 11 septembre 2001, il y a eu quelques grands attentats dans les pays européens (ceux de Madrid en mars 2003 et de Londres le 7 juillet 2005, ndlr), mais ensuite, beaucoup d’attentats ont été déjoués, si bien que l’Europe se retrouve relativement épargnée. Contrairement à Bombay, par exemple, frappée par des attentats extrêmement ravageurs en 2008 », rappelle Hugo Micheron.

Le rôle capital des attentats de Bombay

Du 26 au 29 novembre 2008, plusieurs commandos attaquent notamment des hôtels emblématiques de la capitale économique de l’Inde, ainsi qu'une gare et un centre religieux juif. « Les attentats de Bombay de 2008 ont très largement inspiré les attentats de Paris, notamment du point de vue de l’organisation avec une attaque paramilitaire ou d’apparence militaire menée par des commandos coordonnés, dans différents quartiers très éloignés les uns des autres, note Cyrille Bret**, maître de conférences à Sciences Po. J’ajoute l’utilisation d’armes de guerre, d’armes automatiques pour mitrailler la foule et faire des bilans qui se comptent par dizaines, par centaines de morts ».

Dans les deux cas, le but est d’inspirer la terreur en ciblant des lieux de vie, de divertissement, emblématiques de société ouverte, multiculturelle et internationalisée. « A Bombay, ce sont des cibles très symboliques, notamment les quartiers et les cafés où les expatriés se rassemblent, la gare où la classe moyenne transite et le centre culturel juif qui symbolise la lutte internationale entre l’islam radical et les autres confessions, poursuit le chercheur. À Paris, ce sont des lieux extrêmement symboliques de la jeunesse et du divertissement, le Stade de France évidemment, les rues du quartier de la Bastille et de République et cette cible tout à fait particulière qu’est le Bataclan, une salle de spectacle international ».

Autre point commun : la volonté d’imposer dans la ville la violence d’un combat lointain. Pour Bombay, c’est le conflit distant d’au moins 3 000 kilomètres dans le Cachemire indien qui est propulsé dans la capitale culturelle et économique indienne. À Paris, c’est la volonté de projeter dans les rues de la capitale française les combats qui opposent en Irak et en Syrie l’organisation État islamique et la coalition internationale à laquelle appartient la France.

Pourtant, les Occidentaux en général, et les Européens en particulier, ne vont pas immédiatement percevoir dans les attentats de Bombay un modèle à exporter. « On a vu jusqu’à la nausée les tours du World Trade Center s’effondrer en 2001 ; on n’a pas perçu en 2008, moi le premier, que ces attentats avaient une portée terrible, celle d’inspirer d’autres attentats. Ces attentats de Bombay sont très explicitement dans la littérature terroriste une source d’inspiration opérationnelle », analyse encore Cyrille Bret. « Cette forme d’attentat a été en quelque sorte le fantasme des groupes jiihadistes pendant plusieurs années », ajoute son collègue de Sciences Po Hugo Micheron.

Le 29 novembre 2008 devant l'hôtel Taj Mahal de Bombay, lors de l'assaut de l'armée indienne contre les terroristes qui s'y trouvent. AP - David Guttenfelder

« Les terroristes connaissaient très bien la société qu’ils visaient »

Deux ans après les attentats de Bombay, un commando lié à un groupe jihadiste basé au Pakistan-Afghanistan est interpellé alors qu'il projetait de commettre des attentats simultanés à Paris et Berlin. Toutes les tentatives suivantes sont déjouées, jusqu’au 13 novembre 2015.

Pourquoi Paris a-t-il pu être visé par le terrorisme de masse ? « Parce que Daech avait des capacités logistiques que la plupart des groupes jihadistes n’avaient jamais eues : un territoire immense, des ressources financières importantes, répond Hugo Micheron. Mais aussi et surtout parce que près de 6 000 Européens avaient rejoint Daech. Certains étaient chevronnés après être passés par le jihad en Irak. Ce sont les frères Clain qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre en France. Ce n’est pas le commandement irakien de Daech qui a eu l’idée de frapper le Bataclan, le Petit Cambodge ou le Carillon. En revanche, des Français qui étaient nés et avaient grandi en France pouvaient non seulement avoir l’idée de viser ces cibles, mais connaissaient également la portée symbolique de ces lieux, car ils connaissaient très bien la société qu’ils visaient ».

Au pic du recrutement en 2015, les jihadistes français constituaient le groupe le plus nombreux en chiffre absolu au sein de l’organisation État islamique (autour de 2 000), même si proportionnellement au nombre d’habitants, c’est la Belgique qui était en tête.

La première attaque terroriste menée par des nationaux a lieu à Londres, le 7 juillet 2005. Le commando qui vise les transports publics de la capitale est en effet composé de citoyens britanniques, nés en Grande-Bretagne. C'est en revanche à Bruxelles qu'est commis le premier attentat par un « revenant » de Syrie. Son nom : Mehdi Nemmouche. Le 24 mai 2014, cet ex-geôlier du groupe État islamique tue quatre personnes dans le musée juif de la capitale belge.

Un nouveau cycle du terrorisme

Après les attentats de Paris et de Bruxelles, l’envoi de commandos terroristes en Europe depuis la Syrie se complique considérablement. « Les services de renseignement accroissent massivement leur coopération et intensifient les échanges d’informations. Les départs vers la Syrie, et plus encore les retours, sont étroitement surveillés. L’Amniyat (le service de renseignement du groupe État islamique, ndlr) va privilégier le "pilotage" à distance depuis la zone syro-irakienne d’individus ne s’étant pas entraînés sur place », notent Marc Hecker et Elie Tenenbaum dans La guerre de vingt ans (éditions Robert Laffont). Émerge alors une autre forme de terrorisme, qualifiée de « jihad low cost », avec l'utilisation de voitures ou de camions béliers, à Nice le 14 juillet 2016, à Berlin en décembre de la même année, puis à Londres et à Stockholm l'année suivante.

Si la capacité logistique de Daech est aujourd'hui largement détruite et que son empreinte territoriale a disparu, Hugo Micheron insiste : il est nécessaire de penser le jihadisme européen de façon autonome, de comprendre les nouvelles dynamiques pour éviter de reproduire les erreurs faites il y a 30 ans, quand « un certain nombre de vétérans de la guerre d’Afghanistan contre les Soviétiques, puis des vétérans du GIA algérien, rentrés en France, ont progressivement essaimé et monté des petits écosystèmes » qui ont – pour certains – alimenté les départs pour le jihad en Syrie.

*Auteur de Le jihadisme français (éditions Gallimard)

**Auteur de Les 10 attentats qui ont changé le monde (éditions Armand Colin)

