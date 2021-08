Comment l'Ukraine se sert du chaos afghan pour rentrer dans le giron de l'Otan

Une file d'attente pour évacuation à l'aéroport de Kaboul, le 25 août 2021. via REUTERS - US MARINES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les évacuations se terminent en Afghanistan, et l'Ukraine a été très active dans ce processus. Depuis la prise de pouvoir par les talibans,les autorités de Kiev se sont démenées, et ont organisé plusieurs vols, afin d'extraire des ressortissants, mais aussi de nombreux étrangers, ainsi que des collaborateurs afghans de pays occidentaux. Une opération pas dénuée de visées diplomatiques, à quelques jours de la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden.