Allemagne: troisième mouvement de grève dans le transport ferroviaire

Deutsche Bahn veut assurer un quart du trafic sur les liaisons longue distance et promet aux usagers d’être particulièrement flexible quant à l’utilisation de leurs billets pour des trains annulés. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Et de trois. Les usagers des chemins de fer allemands vont devoir prendre leur mal en patience. Un troisième mouvement de grève plus long commence aujourd'hui pour le fret et à partir de jeudi jusqu'à mardi pour les trans de voyageurs. Le syndicat des conducteurs de trains GDL espère par ces arrêts de travail inhabituellement longs en Allemagne faire plier la direction de la Deutsche Bahn alors que les négociations sont au point mort malgré des positions peu éloignées entre l'entreprise et le syndicat.