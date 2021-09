L’Italie s’inquiète de la violence «anti-vax» face à l'extension du passe sanitaire aux trains

La violence des «anti-vax» italiens, notamment lors des manifestations, a défrayé la chronique en Italie. Ici, une manifestation anti-passe sanitaire, à Rome, le 14 août 2021. © Remo Casilli, Reuters

Texte par : Anne Le Nir Suivre 5 mn

La violence des « anti-vax » italiens s’accentue depuis quelques jours, avec l’extension de l’obligation du passe sanitaire pour les trajets longs à l’intérieur du pays, qui entre en vigueur mercredi 1er septembre. Après des menaces et agressions contre des journalistes et médecins, les différents groupes veulent bloquer l’accès aux quais dans une cinquantaine de gares et en découdre avec les autorités.