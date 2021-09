Russie: le fonds anti-corruption d'Alexeï Navalny officiellement fermé

L'opposant russe Alexeï Navalny dans son bureau du Fonds anti-corruption (FBK), le 16 janvier 2018 à Moscou. AFP - MLADEN ANTONOV

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Clap de fin officiel pour le mouvement fondé par l’opposant russe en prison : son Fonds anti-corruption (FBK) a été liquidé ce mercredi 1er septembre. La fondation d'Alexeï Navalny a été labellisée « agent de l’étranger » et « organisation extrémiste », et interdit. Désormais, elle n’existe plus en tant qu'entité légale.