Royaume-Uni: pas assez de vaccins contre la grippe à cause du manque de chauffeurs

Le 1er janvier 2021, un camion passe les contrôles de douane de l'Eurotunnel, reliant le Royaume-Uni au continent européen après son départ de l'UE (Image d'illustration).

Au Royaume-Uni, des centaines de rendez-vous de vaccination contre la grippe doivent être repoussés, en raison d'un retard de livraison des vaccins. Les flacons ne peuvent pas être acheminés en temps et en heure à cause de la pénurie de conducteurs routiers qui touche actuellement le pays. Une conséquence du Brexit et de la pandémie.