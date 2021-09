Allemagne: Lidl retire les produits à base de CBD de ses magasins

Du cannabis en vente libre chez Lidl ? Le discounter avait lancé en août une offre spéciale de produits à base de CBD, qui n'étaient peut-être pas si inoffensifs que ça. Le procureur de Heilbronn, dans le sud de l'Allemagne, a ouvert une enquête et le distributeur a invité tous ses clients à rapporter les marchandises dans les magasins.

Avec notre correspondant à Berlin, Nathalie Versieux

Le cannabis a le vent en poupe en Allemagne. Cannabis thérapeutique, CBD... Les offres de produits à base de cannabidiol fleurissent sur Internet, dans les épiceries de nuit et plus récemment même, très officiellement, dans les rayons de la chaîne discount Lidl.

Trop de THC

Les produits référencés, 21 au total, portent des noms sans équivoque tels que les biscuits au chocolat ou à la canneberge et au hash de la marque Mary & Juana, les tisanes Tea of Mind et les barres protéinées Euphoria. Tous sont fabriqués par l'entreprise tchèque Euphoria Trade et distribués par l'entreprise Green Dealer.

Pour Lidl, l'euphorie aura été de courte durée. La chaîne a retiré l'ensemble de la gamme de ses rayons voici deux semaines. Les produits contiendraient trop de THC, la substance psychotrope du chanvre, strictement interdite en Allemagne. Lidl, dealer de cannabis ? En tout cas, le ministère public de Heilbronn mène l'enquête.

