Belgique: nouvelle marche pour le climat après les inondations meurtrières de juillet

Une marche pour le climat s’est tenue ce dimanche 5 septembre dans l'après-midi à Bruxelles. Objectif pour les organisateurs : relancer les marches pour le climat. Le rassemblement se voulait également solidaire avec les victimes des inondations de juillet en Belgique. Elles ont fait 38 morts et un disparu.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

Une minute de silence pour les victimes des inondations. Chacun ici connaît un proche qui a été touché. Le réchauffement climatique n’est plus une théorie, mais est devenu très concret dans la vie des citoyens après la catastrophe de juillet.

« Ce n’est pas normal qu'on ait eu autant d'eau »

« Tout le monde se rend compte que ce n’est pas normal qu'on ait eu autant d'eau. Mêmes les climatologues ne s'en sont pas rendu compte parce que sinon on aurait agi beaucoup plus tôt, s'inquiète un premier manifestant. C'est surtout à cause du réchauffement climatique qu'on en arrive à ça. »

« Ma fille a été inondée », raconte un second participant, tandis qu'une manifestante explique : « En fait, on était là quand il y a eu les inondations et on s'est mobilisés tous pour accueillir dans le hall où on résidait des rescapés des inondations. Ça nous a tous beaucoup ému et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. »

Parmi les manifestants, l’ancien vice-président du Giec, le groupe d’experts sur l’évolution du climat, Jean-Pascal van Ypersele. Il répète une nouvelle fois ses mises en garde : « Le CO2 reste entre 100 et 1 000 ans dans l'atmosphère. En tout cas, une partie du CO2 que nous émettons. Et donc, c'est vraiment un problème de long terme auquel nous devons faire face. »

Les organisateurs espèrent mobiliser plus de citoyens et se donnent rendez-vous chaque dimanche de septembre pour une nouvelle manifestation.

