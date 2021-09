Covid-19 en Allemagne: Berlin rouvre ses discothèques

Les discothèques ont rouvert en intérieur à Berlin, le 4 septembre 2021. Elles étaient autorisé à ouvrir en extérieur jusque-là, comme ici dans le district berlinois de Friedrichshain, le 23 juillet 2021. AFP - STEFANIE LOOS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Clubs et discothèques ont pu rouvrir à Berlin ce samedi 4 septembre, alors que certains établissements étaient fermés depuis un an et demi. Le secteur, aux abois, a multiplié les initiatives pour se tenir hors de l'eau. Un établissement avait porté plainte contre la fermeture et obtenu gain de cause le 20 août dernier.