Terrorisme: les Balkans, l’une des principales régions du trafic d'armes en Europe

L’une des régions prioritaires pour lutter contre le trafic d'armes légères est la région des Balkans. Getty Images/Gary S. Chapman

Les attentats du 13 novembre 2015 ont occasionné un changement, en France et en Europe, dans la lutte contre le trafic d'armes légères et de petit calibre. Le trafic de ce type d'armes alimente les réseaux criminels en Europe et donc aussi les terroristes. L’une des régions prioritaires pour lutter contre le trafic d'armes légères est la région des Balkans.