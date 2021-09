Allemagne: très contesté, le salon de l'automobile s'offre un nouveau départ à Munich

Hildegard Mueller, la présidente de l'association allemande de l'industrie automobile, lors d'une conférence sur le salon de l'automobile (IAA Motor Show) à Munich, le 30 août 2021. AFP - CHRISTOF STACHE

Ce mardi 7 septembre s'ouvre le prestigieux salon allemand de l'automobile, l'IAA, non plus à Francfort, comme le voulait la tradition, mais désormais à Munich. La ville est jugée plus sûre par les constructeurs pour y tenir un salon très contesté dans le pays.