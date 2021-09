Le Royaume-Uni veut renvoyer les embarcations de migrants vers la France

Des migrants sauvés de la Manche par les forces frontalières britanniques arrivent au port de Douvres, en Grande-Bretagne, le 9 septembre 2021. REUTERS - PETER NICHOLLS

Avec les beaux jours, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Manche. Et la ministre de l'Intérieur britannique souhaite désormais que la police des frontières puissent renvoyer les embarcations vers les côtes françaises. Une pratique illégale, selon Paris.