Russie: hausse record de l'inflation, Moscou prend des mesures à l'approche des législatives

La Banque centrale russe qui se réunit ce vendredi va-t-elle devoir donner un nouveau tour de vis sur les taux d’intérêts ? C’est une hypothèse sérieuse selon les économistes : l’inflation en août a encore battu un record : plus 6,7%, soit le plus haut chiffre depuis 5 ans. Un chiffre qui inquiète le Kremlin à quelques jours des élections législatives.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Le sucre, l'huile, la farine, les tomates et même les carottes. Depuis des mois, les prix des produits de base flambent : + 8,5% au total pour les denrées alimentaires ces 12 derniers mois.

C’est le rythme le plus rapide depuis 5 ans. Un rythme que la banque centrale n'arrive pas à juguler et pourtant ces derniers mois elle n'a cessé d'augmenter ses taux : 4,25% au second semestre 2020, 6,5 % aujourd’hui et sans doute très bientôt 7% disent les économistes.

Trop tard pour les élections et le problème de pouvoir d'achat des Russes : sans surprise à chaque fois qu’un institut de sondage leur demande quel est leur plus gros problème, ils répondent : la facture des courses au supermarché.

Il faut dire que dans le même temps leurs revenus stagnent. Le Kremlin à l'approche des élections a donc multiplié les cadeaux au cœur de son électorat : primes aux 43 millions de retraités, au personnel militaire. De quoi, disent certains analystes, alimenter encore la spirale inflationniste.

Les élections législatives sont prévues en Russie du 17 au 19 septembre.

