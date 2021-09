À la Une: en Grèce, «Moria n’existe plus, mais rien n’a changé pour les réfugiés»

Publicité Lire la suite

Les 8 et 9 septembre 2020, le camp de Moria, le plus grand d’Europe, partait en fumée, ravagé par deux incendies. Un an après, les demandeurs d’asile ont été relogés dans une nouvelle structure moins surpeuplée, mais dans des conditions toujours précaires, plus isolés que jamais. Entretien avec Konstantinos Psykakos, chef de mission pour Médecins sans Frontières à Lesbos.

Mercredi s’est tenue à Budapest la sixième session conjointe des gouvernements serbe et hongrois, avec une série d’annonces grandiloquentes qui se résument, selon Viktor Orbán, à une volonté commune de « reconstruire l’Europe centrale ». Mais c’est surtout de verrouillage migratoire dont il a été question, la Serbie et la Hongrie voulant « défendre l’Europe » contre l’immigration.

Ces dernières semaines, les discours de haine prolifèrent et la xénophobie monte en Turquie à l’égard des Afghans. En réponse, le régime Erdoğan a choisi de jouer la carte de la fermeté. Présents depuis des années, ces milliers d’exilés, souvent employés au noir, contribuent pourtant à l’économie nationale. Entretien.

Belgrade se souvient des 60 ans des non-alignés

En 2011, pour le cinquantenaire de la première conférence officielle du mouvement à Belgrade, la Serbie de Boris Tadić avait déroulé le tapis rouge, accueillant 600 dignitaires étrangers invités à un remake du rendez-vous de 1961. Cette fois, aucune commémoration officielle n’a eu lieu. Seul le petit Musée d'art africain consacre une exposition aux non-alignés, rappelant l’importance de ce mouvement anti-colonial et émancipateur.

En Crimée (Ukraine) et en Transnistrie (Moldavie), les régimes séparatistes minent des crypto-monnaies - sous le parrainage de la Russie - pour contourner le blocus bancaire international auquel ils sont soumis, booster leur économie et financer leurs activités. Enquête.

Le nouveau métropolite de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro, Joanikije, a été intronisé dimanche 5 septembre dans un climat particulièrement tendu. Le président serbe, Aleksandar Vučić, et son homologue monténégrin, Milo Đukanović, avaient tous deux pariés que le sang coulerait ce jour-là, pour mieux se poser en sauveurs. L’analyse de Željko Ivanović.

La saison des recensements a commencé dans le sud-est de l'Europe. La Macédoine du Nord a ouvert le bal, elle qui attend depuis 2002 de connaître son nombre d'habitants. En 2011, la dernière tentative de comptage avait dû être interrompue à cause du boycott de la minorité albanaise. La Croatie sera la suivante et là, c'est la minorité serbe qui se prépare. Dans les Balkans les recensements sont des opérations à haut risque puisqu'ils déterminent la représentativité de chacune des communautés nationales au sein des institutions.

