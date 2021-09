Lituanie: forte mobilisation contre le passe sanitaire et la gestion de la pandémie

En Lituanie, pays de 2,8 millions d’habitants, plus de 4 500 personnes, un nombre important, ont manifesté ce vendredi à Vilnius pour protester contre les restrictions qui entreront en vigueur lundi pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une manifestation qui cristallise le mécontentement des Lituaniens.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Passer la porte d’un salon de beauté, s’acheter des habits, savourer une bière... Pour tout cela, il faudra prochainement un passe sanitaire. Sur la place de la cathédrale à Vilnius, tout le monde est contre, comme Inga. « On nous impose aussi de choisir entre le vaccin ou notre travail. Ce sont les droits de l’homme qui sont bafoués », dit-elle.

Un drapeau lituanien, jaune, vert, rouge à la main. Dalius est surtout contre la manière dont ces décisions ont été prises. « Tout est décidé par décret par le gouvernement, alors qu’il devrait y avoir débat au Parlement. Un ministre ne peut pas être le seul à décider et à appliquer », estime-t-il.

À la tribune, les revendications vont encore plus loin. L’alliance des familles, l’organisatrice de la manifestation, devient une organisation de plus en plus politique. Elle est contre la ratification de la convention d’Istanbul pour la protection des femmes et la création d’une union civile ouverte à tous les couples. Des sujets à l’agenda du Parlement qui vient de faire sa rentrée.

Pour les manifestants, la solution, c’est la démission. Le gouvernement et le Parlement payent leur manque de dialogue et les différents allers-retours dans les décisions pour lutter contre la pandémie.

Ces derniers jours, la Lituanie comptabilise plus de 700 nouveaux cas de coronavirus par jour.

