La Russie annonce l'achèvement du gazoduc Nord Stream 2

On savait l'annonce imminente tant il restait peu de kilomètres à construire. La Russie a rendu public ce vendredi matin l'achèvement du gazoduc Nord Stream 2 : 1 230 kilomètres sous la mer Baltique rejoignant l'Allemagne. Une annonce à une semaine de l'ouverture des bureaux de vote pour les législatives en Russie, et à huit jours des élections allemandes.

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne a été entièrement achevé, selon Gazprom qui a diffusé un message sur sa chaîne Telegram. L'annonce du géant gazier a été sobre. Les autorités russes, elles, savourent cette annonce au goût de triomphe et appuient sur les divisions des Européens sur le gazoduc, comme a pu le constater notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri.

Pour la porte-parole du ministre des Affaires étrangères Maria Zakharova « il est désormais clair pour tout le monde, y compris tous ceux qui se sont farouchement opposés à la construction de Nord Stream 2, qu'il était impossible de l'arrêter. Il est temps de cesser de faire obstacle à cet important projet. Le moment du début des livraisons dépend de la position du régulateur allemand. Nous espérons que des millions de consommateurs européens seront bientôt en mesure de recevoir du gaz russe sur la route la plus courte, la plus économique et la plus écologique. »

Insister sur les divisions des Européens mais aussi des Allemands : les écologistes, qui pourraient participer au prochain gouvernement issu des élections, sont très opposés à Nord Stream. Enfin, l'annonce intervient aussi au moment où les prix du gaz en Europe atteignent des records, les stocks sont bas et l'hiver n'a pas encore commencé.

Que perd l'Ukraine face à la Russie ?

Le gazoduc sous-marin doit doubler les livraisons de gaz russe vers l'Allemagne. Ce tube d'une capacité de 55 milliards de m3 de gaz par an parcourt 1 230 kilomètres sous la mer Baltique. Mais son achèvement inquiète l'Ukraine qui pourrait y perdre gros. Quels sont précisemment les aspects économiques de cet investissement et que perd l'Ukraine face à la Russie ?

« Aujourd'hui Gazprom paye 1,3 milliard de dollars par an de frais de transit. Lorsque ce pipe sera complètement opérationnel il faut qu'il soit certifié, il ne l'est pas encore, et il faut qu'il puisse opérer selon les règles européennes. À ce moment-là, Gazprom effectivement pourra ne plus utiliser la route ukrainienne et donc faire cette économie, explique Thierry Bros, professeur à Sciences-Po et spécialiste des questions énergétiques. Pour l'Allemagne, le gaz arrivant en Allemagne, le transporteur allemand va pouvoir être mieux rémunéré puisque c'est lui qui va dispatcher le gaz à l'intérieur de l'Europe alors qu'avant c'était fait d'est en ouest.

Et Thierry Bros poursuit : « Par contre pour l'Europe, il n'y a aucun intérêt parce que c'est du gaz supplémentaire et en plus l'Union européenne a un accord pour aider l'Ukraine. Si l'Ukraine venait à perdre ce 1,3 milliard de dollars par an, eh bien on comprend bien que l'économie ukrainienne souffrirait et on peut imaginer que ce sera l'Union européenne qui viendra à son aide Donc vous avez un très grand gagnant, Gazprom, un gagnant, l'Allemagne, et un perdant, l'Europe et un qui perd énormément, c'est l'Ukraine. »

