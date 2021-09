Portugal: l'ancien président Jorge Sampaio est décédé

L'ancien président de la République portugaise de 1996 à 2006, Jorge Sampaio, est décédé à l'âge de 81 ans de. Souffrant du cœur et d'insuffisance respiratoire, il avait été récemment hospitalisé dans un état grave. Il laisse l'image d'un humaniste éclairé.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Jorge Sampaio était un homme engagé politiquement mais aussi humainement. Affable et courtois, l’élégance discrète, ce roux aux yeux bleus qui fut durant dix ans président de la République avait rejoint les forces progressistes anti-Salazar dans les années 1970. Se voulant indépendant, il finira par se rallier au parti socialiste de Mario Soares.

Sampaio gravira tous les échelons de la politique. Député, secrétaire général du parti socialiste, maire de Lisbonne puis président de la République, il incarnait la gauche portugaise.

Comme président de la République, il s’est distingué sur la scène internationale avec la question des derniers territoires d’Outre-mer du Portugal. D’abord avec Macau lors de la rétrocession à la Chine, à qui il évitera un destin du type Hong Kong. Et surtout le Timor- Est, envahi par l’Indonésie en 1975, que Jorge Sampaio portera jusqu'à l’indépendance du territoire, faisant de la cause timoraise une cause nationale. Il avait alors pleuré d’émotion.

Après avoir occupé différentes fonctions à l'ONU, Jorge Sampaio dirigeait depuis 2013 une association dédiée aux étudiants syriens.

