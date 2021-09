Russie et Biélorussie débutent une semaine de grandes manoeuvres aux portes de l'UE

Manoeuvres lors de l'exercice russo-biélorusse Zapad 17, en septembre 2017. Belarussian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Comme tous les quatre ans, les armées russes et biélorusses vont débuter ce vendredi 10 septembre un exercice d'ampleur, appelé Zapad, et ce pendant six jours. Des troupes seront déployées le long de la frontière avec les Pays Baltes et la Pologne. Une manoeuvre suivie de près par les forces de l'Otan.