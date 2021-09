Élections en Allemagne: avant le deuxième débat télévisé, le suspense reste entier

L'Allemagne vote dans deux semaines. Des élections très attendues qui seront marquées par le départ d'Angela Merkel après 16 années à la tête du pays. Le suspense n'a jamais été aussi important. Des Berlinois ont donné leur avis à RFI, en amont du deuxième débat télévisé organisé ce dimanche 12 septembre.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les sociaux-démocrates du SPD, emmenés par Olaf Scholz, ont effectué une remontée spectaculaire dans les sondages depuis un mois. Quant aux chrétiens-démocrates de la CDU, ils sont à la peine avec un candidat, Armin Laschet, peu populaire. Et Les Verts, conduits par Annalena Baerbock, ont sensiblement reculé depuis le printemps.

Ces trois candidats se retrouvent dimanche 12 septembre pour un deuxième débat télévisé.

► À lire aussi : En difficulté, Armin Laschet relance sa campagne pour succéder à Merkel

« Laschet a fait des erreurs. Quand on pense aux inondations où on l’a vu rire pendant que le président Steinmeier prononçait un discours, ça ne convainc pas. Olaf Scholz, c’est le flegmatique Hambourgeois, calme et posé. Un peu comme Angela Merkel, qui a bien géré les affaires pour l’Allemagne et pour l’Europe », analyse ce Berlinois.

« Laschet donne l’impression d’être plus humain »

« Je trouve que Laschet est le plus sympathique. Il donne l’impression d’être plus humain. Les médias l’ont cassé parce qu’il a ri au mauvais moment. On en parle beaucoup trop. Ça nuit à sa popularité et je trouve ça injuste. La candidate verte Baerbock, je ne la supporte pas. Elle n’est pas sympathique comme pourrait l’être une femme. Elle a l’air vraiment dure », estime cette Berlinoise, qui ne votera de toute façon pour aucun des trois candidats.

Pour notre troisième interlocuteur, c’est la même chose : aucun des trois principaux candidats n’aura son suffrage.

Pour moi, le parti libéral et sa tête de liste Christian Lindner sont les plus convaincants. Entre les trois, le moins pire, c’est le SPD. Les Verts et la CDU, on oublie. Le recul de Baerbock est logique, vu la façon dont elle agit. Même chose pour la CDU. De toute façon, ils ont choisi le mauvais candidat à la chancellerie. Olaf Scholz est celui qui a le mieux argumenté lors du premier débat, même si son parti ne me plait pas. Je suis dans l’immobilier et les sociaux-démocrates veulent geler les loyers. C’est n’importe quoi.

Le débat télévisé apportera sans doute son lot d'enseignements, à deux semaines de ce scrutin historique au Bundestag, le premier sans candidature d'Angela Merkel depuis deux décennies.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne